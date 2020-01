La Serenity di Ortona vince un ricorso da 50 milioni di euro

Il Consiglio di Stato conferma le ragioni dell'azienda Serenity, parte del Gruppo Ontex, che si è aggiudicata la gara indetta dalla Regione Lombardia in favore di tutti gli enti del Servizio Sanitario regionale. L’appalto ha durata biennale ed è relativo alla fornitura e consegna a domicilio di ausili assorbenti per l’incontinenza per un valore complessivo di 50 milioni di euro.

Lo stabilimento, che dal 1993 si trova in contrada Cucullo a Ortona, realizzerà anche le nuove forniture per la Lombardia.

“Si tratta di un successo importante, che conferma la correttezza delle motivazioni e procedure alla base dell’assegnazione della gara a Serenity - ha dichiarato l'amministratore delegato Francesco Lo Piccolo - Questa aggiudicazione segna un altro importante traguardo nel percorso di crescita intrapreso dall’azienda in Italia, che ci consente di guardare più che mai con fiducia al futuro e al tempo stesso, tema molto importante per noi, rimanere focalizzati sulla qualità offerta a chi utilizza i nostri presidi. Il nostro obiettivo finale è la serenità delle persone che usano i nostri prodotti e sui quali devono poter sempre contare.

Desidero sottolineare - ha concluso l’ingegner Lo Piccolo – come la qualità dei nostri prodotti sia anche il frutto delle capacità straordinarie dei dipendenti del nostro sito produttivo di Ortona, il quale è da sempre espressione delle capacità industriali dell’Abruzzo”.

La gara era stata vinta da Serenity, ma l’azienda classificata seconda in graduatoria aveva fatto ricorso. Con la sentenza del Consiglio di Stato Serenity si aggiudica in via definitiva l’appalto per la Regione Lombardia, una delle gare più importanti indette in Italia negli ultimi anni nell’ambito delle pubbliche forniture nel settore sanitario.