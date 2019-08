Lotta serrata alla contraffazione: sequestrate scarpe sportive e borse griffate

Nei giorni scorsi, nell’ambito di controlli sul territorio gli agenti della Polizia Locale di Vasto hanno sequestrato diversa merce contraffatta in città. In particolare, nel mirino degli agenti sono finite 50 paia di scarpe sportive di svariate marche, oltre a 40 borse da donna.

Appena hanno notato la presenza degli agenti di Polizia Locale coordinati dal comandante Giuseppe Del Moro, i commercianti abusivi sono fuggiti verso la spiaggia abbandonando la merce, che è stata sequestrata

“Oltre al controllo sulla viabilità e alle attività commerciali unitamente alla Guardia Finanza particolare attenzione – ha evidenziato l’assessore con delega alla Polizia Locale, Luigi Marcello – è stata riservata all’abusivismo ed alla contraffazione. L’intensa attività proseguirà anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di ridimensionare il grosso problema dell’abusivismo".

I complimenti a tutti da parte dell’assessore Luigi Marcello per l’impegno profuso e per i risultati conseguiti. Ulteriori controlli proseguiranno, senza sosta, per tutto il corso della stagione estiva, al fine di prevenire e reprime ogni forma di abusivismo commerciale