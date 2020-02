Prende la scossa da un lampione mentre passeggia sul lungomare

Passeggia con gli amici e prende la scossa elettrica toccando un lampione della pubblica illuminazione sul muretto del lungomare.

È accaduto a inizio settimana a San Salvo Marina. Il malcapitato, un adolescente di 15 anni, è stato aiutato dagli amici e poi accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Pio di Vasto per gli accertamenti del caso. Non ha riportato gravi conseguenze per fortuna.

Sul posto una pattuglia della polizia municipale. L’impianto è stato spento per precauzione. Dal Comune di San Salvo ora stanno provvedendo alla manutenzione straordinaria dei i pali della luce sul lungomare Colombo.

Dal Partito Democratico di San Salvo non si è fatto attendere l’attacco all’attuale amministrazione comunale di centrodestra, “che interviene a posteriori” commentano, mentre “da tempo denunciamo che la città sta cadendo a pezzi e ogni giorno ne abbiamo la conferma. Tutti i cittadini stanno comprendendo che la città è in decadimento e che l’attuale amministrazione non risponde mai nel merito della nota e pur di non assumersi le sue responsabilità risponde lucciole per lanterne. Ma con questa superficialità amministrativa – chiudono - San Salvo non può più andare avanti. San Salvo sta entrando in un vicolo cieco e questo non è più ammissibile”.