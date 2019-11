Da tre mesi senza stipendio: sit-in delle guardie giurate in Prefettura

Senza stipendio da luglio, con turni massacranti e senza giorni di riposo. Per questi motivi ieri le guardie giurate dipendenti della società Aquila Vigilanza di Ortona hanno scioperato e manifestato con un sit-in davanti alla Prefettura di Chieti.

Allo sciopero, organizzato dalla Filcams Cgil, hanno preso parte una trentina di lavoratori dell'istituto di vigilanza che ha circa 400 dipendenti e opera in tutto l'Abruzzo e fuori con appalti presso Asl, Regione e Tribunali.

Il sindacato denuncia un atteggiamento discriminatorio nel pagamento dei lavoratori. "Questi lavoratori - dice Lucio Cipollini, coordinatore regionale Abruzzo-Molise della Filcams Cgil - devono ancora percepire lo stipendio di luglio, alcuni agosto e quindi sono indietro di parecchi stipendi. Uno degli aspetti peggiori è che c'è un atteggiamento discriminatorio da parte dell'azienda, che distingue in base agli appalti. Lavorano tutti i giorni senza riposo e senza stipendio per garantire la sicurezza dei cittadini e lavoratori abruzzesi ma l'azienda spesso non paga e compie discriminazioni tra i propri dipendenti".

Dopo il presidio di ieri la delegazione ha ottenuto un appuntamento con il prefetto Giacomo Barbato per illustrare le problematiche dei lavoratori della vigilanza privata.