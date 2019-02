Sciatrice dispersa a Passolanciano, in corso le ricerche

Una donna di nazionalità inglese, in vacanza nella nostra regione, è dispersa dal primo pomeriggio di oggi a Pretoro, in località Passolanciano. La donna signora sciando insieme al compagno, che la precedeva. A un tratto, intorno alle 13.30, lui si è voltato e non l'ha più vista. Prima l'ha cercata da solo, poi, dopo le 16, ha chiesto aiuto facendo scattare l'allarme.

Al momento, la stanno cercando i carabinieri di Chieti, Rapino e Lettomanoppello, i forestali, i militari, il soccorso alpino, i vigili del fuoco di Chieti e Pescara.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO