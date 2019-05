Scale mobili riaperte, erano chiuse da 20 giorni

Sono tornate in funzione oggi, intorno alle 15, le scale mobili che collegano il terminal bus al centro città. Dopo l’annuncio della da parte del Comune, oggi il servizio è tornato finalmente attivo per quanto riguarda la rampa di discesa.

Sul fronte parcheggi,invece, già ieri sarebbero dovuti tornare attivi i parcheggi a pagamento di piazza San Giustino, piazza Garibaldi, viale Abruzzo e viale Benedetto Croce: finora non risulta ci sia nessuno a riscuotere i pagamenti.

La scala mobile e i parcheggi comunali dal 1° maggio sono passati dalla gestione BluParking alla Teatservizi.