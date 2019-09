"Samara Challenge" anche a Chieti, avvistamento in via Cauta

Samara Challenge colpisce anche a Chieti. Ieri sera è stata avvistata in pieno centro storico, via Cauta, una ragazza vestita di bianco, rigorosamente con i capelli lunghi davanti alla faccia (come quella del film appunto).

Come noto, da qualche settimana è in voga tra i ragazzi indossare i panni della bambina Samara, protagonista del film horror ‘The Ring’, e andare in giro, di sera o di notte, a farsi ‘avvistare’ e/o a terrorizzare gli ignari passanti. Questa strana moda, denominata su internet ‘Samara challenge’, sta colpendo diverse città.

La Samara Challenge è l’ultima tendenza diventata virale attraverso i social network. La sfida prevede che un giovane si travesta da Samara Morgan, protagonista del film horror The Ring, e vada in giro per la città a mettere paura alle persone, preferibilmente di notte.

Il costume da Samara Challenge prevede una lunga parrucca nera con i capelli che nascondono il viso, una tunica bianca e un coltello (finto). L’obiettivo è spaventare le persone e pubblicare sui propri profili social il video o le immagini e raccogliere il più alto numero possibile di follower, like e visualizzazioni.