Saldi estivi: ecco quando iniziano in Abruzzo

Meno di due mesi all’inizio dei saldi estivi: un’ottima occasione per rinnovare il proprio guardaroba e per gli amanti dello shopping.

I saldi estivi 2018 sono perciò attesi, come ogni anno, con grande trepidazione dagli amanti dello shopping che sentano il bisogno di cambiare il proprio look senza gravare troppo sulle proprie finanze.

In Abruzzo, come nel resto d’Italia, la data ufficiale fissata per l’inizio dei saldi estivi è quella di sabato 7 luglio 2018. Dureranno sette settimane, per concludersi il 29 agosto 2018.