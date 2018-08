Ryanair vola a Bucarest dall'aeroporto d'Abruzzo: biglietti a 27,99 euro

Ryanair annuncia una nuova rotta dall'aeroporto d'Abruzzo a Bucarest, che sarà operativa con una frequenza di due voli a settimana dalla fine di ottobre 2018, come parte della programmazione invernale 2018/2019.

La nuova tratta della compgnia low cost irlandese si aggiunge alle altre rotte confermate per l'inverno: Bruxelles, Francoforte, Londra Stansted, Milano Bergamo e Malta.

"Per festeggiare la nuova rotta da Pescara verso Bucarest - fa sapere John F. Alborante, sales & marketing manager Ryanair Italia - stiamo mettendo in vendita posti a partire da soli 27,99 euro per viaggiare dal 30 ottobre 2018 al 31 gennaio 2019 e prenotabili fino alla mezzanotte di giovedì 23 agosto. Poiché i posti a questi fantastici prezzi bassi andranno a ruba velocemente, invitiamo i passeggeri ad accedere subito al sito www.ryanair.com per evitare di perderli”.