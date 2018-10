Ruba un'auto mentre il proprietario apre la porta del garage: fermato al casello e arrestato

Per aprire la porta del suo garage ha lasciato l’auto accesa, con le chiavi inserite nel quadro. Neanche il tempo di alzare la serranda, che il veicolo è sparito. La brutta disavventura è capitata ieri sera, poco dopo le 20, a un uomo residente a Francavilla al Mare.

Immediatamente, la vittima del furto ha chiamato la polizia, fornendo i dettagli dell’auto e gli agenti hanno fatto scattare le ricerche a livello provinciale. La notizia è giunta, tramite la sala operativa Centro Operativo autostradale, alle pattuglie della polizia stradale di Vasto Sud, che tutti i giorni pattugliano costantemente l’autostrada A14. Subito posizionate in carreggiata sud, in direzione Puglia, in quanto si presumeva che l’auto rubata fosse diretta in quella direzione, considerati i numerosissimi precedenti fotocopia.

E l’intuizione degli agenti si è rivelata corretta. Poco dopo, ecco arrivare l’automobile rubata, dietro al quale è subito scattato l’inseguimento. La macchina è stata fermata poco prima del casello di Vasto sud: alla guida c’era un uomo di 44 anni di Cerignola (Foggia), già noto alle forze dell’ordine per numerosi furti e reati contro il patrimonio. Dopo l’ennesimo colpo, però, il pugliese ha trovato sulla sua strada la polizia stradale, che lo ha assicurato alla giustizia.

Il proprietario dell’auto rubata è stato subito contattato al telefono, con la bella notizia che la macchina era stata ritrovata ed era pronta per tornare in suo possesso.