Ritrovato l'uomo scomparso questa mattina a Chieti

E’ stato ritrovato l’uomo di cui non si avevano notizie da questa mattina. Meko Erfan, classe ’42 di nazionalità albanese era uscito da casa della figlia, in zona Terminal a Chieti, intorno alle 6 e 30 e da allora non si avevano più notizie. Qualche minuto fa è stato rintracciato esausto lungo corso Marrucino. La figlia dell’uomo poco dopo aver fatto denuncia al comando dei Carabinieri in via Arniense lo ha trovato lungo corso Marrucino. Aveva perso l'orientamento e vagava per la città.

Avendo dimenticato documenti e telefono a casa non riusciva a contattare i propri familiari. L'uomo che vive in Albania ed è ospite della figlia non parla italiano e quindi era spaesato: ha cercato di comunicare con alcuni passanti per far comprendere di avere necessità di fare una telefonata ma senza successo.Fortunatamente l'uomo non si è allontanato e la vicenda ha avuto un lieto epilogo.