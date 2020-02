Rinviati i "cento giorni agli esami" al santuario di San Gabriele

Saltano le gite scolastiche e il coronavirus ferma anche i "cento giorni all'esame" al santuario di San Gabriele a isola del Gran sasso (Te). L'appuntamento con i maturandi abruzzesi, a cento gironi dall'esame di stato, giunto alla 40esima edizione, era previsto il 9 marzo prossimo.

La direzione del santuario di San Gabriele, in accordo con la Prefettura di Teramo, ha deciso di annullare la festa. "Si consiglia agli studenti di ritrovarsi al santuario per un momento di preghiera e di festa lunedì 20 aprile 2020 - si legge - o in altra data da determinarsi una volta terminata l’emergenza sanitaria.Il santuario di San Gabriele sarà comunque sempre a disposizione degli studenti quando riterranno di voler venire per una benedizione e per chiedere l’aiuto di Dio e del santo patrono dei giovani".

Contestualmente è stato rinviato anche il raduno interregionale degli alpini, previsto nei giorni 7 e 8 marzo: si terrà il 4 e 5 luglio sempre a San Gabriele.