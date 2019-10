Carcasse di auto, cumuli di rifiuti, elettrodomestici: scoperta discarica abusiva nella zona industriale di San Salvo

Una discarica abusiva è stata scoperta dai carabinieri forestali di Vasto nella zona industriale di San Salvo.

Nel corso di controlli in materia ambientale su un’area percorsa dal fuoco a settembre scorso, i carabinieri hanno notato la presenza di un fabbricato mai ultimato e di un’area circostante di oltre 3.300 metri quadrati, utilizzata quale deposito di rifiuti speciali pericolosi e non, in assenza delle prescritte autorizzazioni: 56 automezzi in stato di abbandono, sparsi sul piazzale o ricoverati all’interno del manufatto. Oltre ad autoveicoli integri, a carcasse di automobili e di autocarri, sono stati rinvenuti cumuli di rifiuti derivanti da attività edilizia, macchinari industriali, elettrodomestici e materiali ferrosi.

Una vera e propria discarica abusiva senza adottare alcuna precauzione per la riduzione dei possibili danni ambientali. Sull’origine dei rifiuti si stanno ancora espletando accertamenti. Il proprietario dell’area, che non ha fornito documentazione circa la provenienza, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. L’intera area è stata sottoposta a sequestro.