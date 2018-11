Riccardo Audino è il nuovo presidente del tribunale di Lanciano. 64 anni, di Velletri (Roma), ha giurato ieri davanti al tribunale collegiale, presidente Marina Valente, giudici a latere Massimo Canosa e Andrea Belli. Pm il procuratore capo Mirvana Di Serio.

Audino arriva proprio dal tribunale di Velletri, dove ricopriva l'incarico di giudice civile. Nel saluto dell'Ordine Forense si è auspicato che Audino non fosse l'ultimo presidente, in considerazione della proroga in atto, fino al 2020, per la chiusura dei quattro tribunali minori d' Abruzzo.

Il neo presidente ha detto: