La Regione annuncia i 500mila euro per il teatro Marrucino: scongiurata la chiusura?

Segnali di fumo dalla Regione Abruzzo che ha annunciato lo stanziamento dei 500mila euro determinanti per proseguire l'attività del teatro Marrucino di Chieti.

Si tratta di 300mila euro di contributi ordinari relativi all’anno 2018 e 200mila per gli eventi legati ai festeggiamenti per il Bicentenario, che rischia di diventare una commemorazione del teatro. Per protesta, il presidente del CdA Cristiano Sicari assieme al sindaco Di Primio avevano annunciato la chiusura del teatro da sabato 29 settembre.

Oggi la notizia dell’adozione della delibera da parte dell’esecutivo regionale che, già da domani, renderebbe disponibili i fondi promessi.

Scettico Di Primio. “Visto che nel frattempo, un anno per l’esattezza, i soldi spettanti al teatro non sono mai arrivati, collezionando al loro posto solo annunci e lettere da parte dei vertici regionali, pretendo di leggere prima il contenuto della deliberazione regionale nella quale verranno stanziati i 500mila euro al teatro per poi poter assumere le conseguenti decisioni, scongiurando la chiusura, sabato 29 settembre, della nostra maggiore istituzione culturale cittadina”.

Alle dichiarazioni del Pd teatino, secondo cui la Regione avrebbe deliberato uno stanziamento in favore del teatro lo scorso mese di agosto, replica: “Di quale delibera parlano se i loro vertici politici regionali hanno annunciato per domani l’adozione della tanto attesa delibera per lo stanziamento dei fondi al Marrucino? È questa la prova che gli esponenti del Pd cittadino non sanno di cosa parlano, capaci solo di arrampicarsi sugli specchi per difendere l’operato regionale e lo stesso schieramento politico, fregandosene del bene della città”.

Di Primio ne ha anche per la deputata del M5S Daniela Torto, che si era espressa in merito: “La programmazione culturale portata avanti dal Marrucino è sempre stata di altissima qualità – afferma - ma è di tutta evidenza che è necessario contribuire in maniera fattiva, ciascuno per propria competenza. Sappia l’onorevole Torto che un teatro come il Marrucino di Chieti, ha diritto ai fondi del Mibact per la produzione lirica, del Comune, che comunque ha sempre fatto la sua parte, dei privati tramite le sponsorizzazioni e ovviamente della Regione. Prima di criticare, quindi, o meglio, prima di parlare, soprattutto se si ha l’onore, ma anche l’onere, di rappresentare le istituzioni, sarebbe buona cosa conoscere l’argomento”.