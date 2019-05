Rapporto Sanità 2019, personale Asl Lanciano Chieti Vasto quarto nelle assenze per malattia

Gli ultimi dati diffusi dalla Ragioneria Generale dello Stato - provenienti da oltre 200 Aziende Sanitarie (ASL, AO e altri Enti regionali) ed elaborati dal Centro Studi Nebo - consentono di quantificare le risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale in circa 10 unità di personale ogni mille assistiti, valore che a livello regionale varia dai 16,4 della Valle d’Aosta ai 7,3 del Lazio, quest’ultima preceduta dalle altre sei Regioni sottoposte ai Piani di rientro (tra cui l' Abruzzo) e dalla Lombardia, unica Regione del Nord al di sotto della media nazionale.

La Asl Lanciano Lanciano-Vasto-Chieti si piazza al quarto posto nella classifica giorni lavorativi di assenza pro-capite per malattia del personale infermieristico e riabilitativo, con quasi 20 giorni di assenza media annuale. Personale Asl e ospedaliero che ha un' età media di 52 anni.

La Calabria è prima per assenze per malattia dei medici (11,4 giorni lavorativi pro-capite all’anno, contro i 3,4 del Friuli Venezia Giulia), che con una età media di oltre 56 anni sono tra i medici meno giovani (secondi solo ai colleghi molisani e campani).

Ulteriori caratterizzazioni territoriali sono ancor più evidenti confrontando gli ultimi dati rilasciati dalla RGS, relativi all’anno 2017, con quelli del 2010: in questo arco di tempo il Rapporto segnala un taglio del personale medico e infermieristico pari, rispettivamente, a 6,9% e 4,4% su scala nazionale. Nello stesso periodo, tuttavia, gli analoghi valori raggiungono in Molise 31% e 23%, vale a dire un taglio di quasi un terzo dei medici e di un quarto degli infermieri, mentre si assiste a un incremento per entrambe le figure sia in Valle d’Aosta che nelle Province autonome.

Le politiche del personale applicate al Comparto Sanità hanno causato un sensibile aumento dell’età media dei dipendenti del SSN: dal 2010 al 2017 è passata da 47,5 anni a 50,7 su base nazionale, ma mentre in Molise sfiora i 56 anni, nelle Province autonome resta al di sotto dei 48.

Ampi divari sono evidenti sia per l’area medica che per quella infermieristica: se in Molise i medici superano i 58 anni di età media e gli infermieri quasi raggiungono i 54, nella Provincia di Trento i primi si fermano a 49 anni e i secondi a 44 e mezzo, in entrambi i casi dunque con una differenza di oltre 9 anni.