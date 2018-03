Raduno nazionale degli ambulanti: divieti a Chieti Scalo

Un mercato straordinario, quello in programma domenica 25 marzo a Chieti Scalo che ospiterà la XXIX edizione del raduno nazionale degli ambulanti. Per tutta la giornata gli ambulanti sarano in via Amiterno.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione si rammenta che domenica 25 marzo, dalle 6 alle 20,30, permarrà il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati di via Amiterno, nella zona all'intersezione con via Capestrano e con via Feltrino.