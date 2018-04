Raduno delle 500: piazza San Giustino blindata domenica mattina

Torna il raduno delle Fiat 500 domenic, organizzato dall’Unitalsi sezione Abruzzo con il Club Fiat 500 di Cepagatti. Una giornata dedicata al prossimo e al volontariato.

Le vetture resteranno in esposizione dalle prime ore del mattino fino alle 10.30 e saranno benedette dall'arcivescovo Bruno Forte. E' previsto anche un saluto del tenore Piero Mazzocchetti, che darà il via alla partenza, alle 10,30, quando le auto sfileranno alla volta di Bucchianico seguendo il seguente percorso: via Chiarini, corso Marrucino, via Arniense, piazza Rocchetti, largo Cavallerizza, via Asinio Herio, via Porta Napoli, via Pianell, via Vernia, piazza Trento e Trieste, via della Liberazione, via Brigata Maiella, via San Camillo de Lellis.

Per consentire lo svolgimento del raduno domenica 8 aprile dalle 7 alle 10,30 sarà istituto il divieto di sosta con rimozione in piazza San Giustino e in via Arcivescovado. Dalle ore 8 alle ore 10.30 circa invece non si potrà transistare in via Pollione, piazza San Giustino e via Arcivescovado.