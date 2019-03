La Provincia batte cassa ai volontari: gruppo di Protezione Civile costretto a pagare l'imposta sull'auto

La Provincia di Chieti vuole far cassa sul volontariato. La denuncia arriva dall’associazione nazionale alpini gruppo Maurizio Rosato di Lanciano, che ha costituito al suo interno una organizzazione di Protezione Civile. Oggi, l’Aci batte cassa e chiede la somma di 499 euro e cinque centesimi, per l’imposta provinciale di trascrizione dell’acquisto di un veicolo, a cui si aggiunge le mora. Secondo l’Aci, infatti, l’associazione frentana non risulterebbe fra le associazioni di volontariato iscritte e riconosciute nell’apposito registro della Regione.

Una vicenda che ha dell’assurdo, facendo finire indagato il presidente Pietro Giancristofaro per falso in atto pubblico, e che l’associazione Maurizio Rosato sta combattendo strenuamente, assistita dall’avvocato Francesco Giancristofaro dello Studio Legale La Morgia.

Tutto inizia l’anno scorso, quando il gruppo alpini decide di acquistare un veicoli per svolgere le attività di volontariato, comprese quelle in convezione con il Comune di Lanciano. Si tratta di un pickup allestito e attrezzato per varie emergenze, compresi antincendio e soccorso per calamità. L’8 marzo dell’anno scorso, l’auto è stata registrata al Pubblico Registro Automobilistico e, come fatto in passato per altri mezzi usati agli stessi scopi, non è stata versata l’Imposta Provinciale di Trascrizione, da cui sono esenti le associazioni di volontariato.

Ma, in seguito a una verifica, l’unità territoriale Aci di Chieti è stata di diverso parere. Infatti, ha notificato un preavviso di accertamento per omesso pagamento dell’Ipt, segnalando Giancristofaro, che ora è indagato per falso in atto pubblico.

Eppure, l’Aci ha effettuato tutte le verifiche del caso, ma consultando soltanto il registro regionale delle associazioni di volontariato, in cui figurano solo gruppo locali di Protezione civile. L’associazione lancianese, invece, dal 31 maggio 2010, figura nell’elenco del “Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Emergenze di Protezione Civile”, in buona compagnia di un consistente numero di gruppi che aderiscono all’Associazione Nazionale Alpini Abruzzi, e che da anni operano nel campo della Protezione Civile.

Dopo le rimostranze del gruppo alpini, l’Aci ha interpellato la provincia, ente titolare del tributo, che però ha confermato che l’imposta deve essere pagata senza alcuna esenzione, nonostante la corposa documentazione prodotta dall’avvocato Giancristofaro. Dunque, gli uffici sono irremovibili: il gruppo Maurizio Rosato deve pagare la somma di 500 euro, comprensiva di sanzioni.

E l’amarezza dell’associazione di volontariato è profondissima: