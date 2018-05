Protocollo d'amicizia tra Bari e Fossacesia nel nome di San Nicola

È stato sottoscritto giovedì mattina, nel palazzo del municipio di Bari, dai sindaci Antonio Decaro ed Enrico Di Giuseppantonio, il protocollo d’intesa e di amicizia tra la città di Bari e la città di Fossacesia, legata al capoluogo pugliese dall’antichissima devozione a San Nicola, vescovo di Myra. L’accordo è finalizzato, in particolare, a promuovere iniziative di scambio turistico-culturale, tra cui un percorso turistico-religioso fondato sul comune culto nicolaiano, e a organizzare scambi tra le istituzioni scolastiche e le realtà associative dei due territori.

Presenti alla sottoscrizione, oltre ai due sindaci, il vice sindaco di Fossacesia, Paolo Sisti e il comandante della polizia locale Fiorenzo Laudadio. I due sindaci si sono dati appuntamento al più presto per un prossimo incontro da tenersi a Fossacesia dove poter iniziare a concretizzare l’idea progettuale.

Ha commentato il sindaco di Bari Decaro:

Il culto nicolaiano attraversa tutto il Paese e la presenza a Fossacesia, città abruzzese, di una fitta rete di gruppi di preghiera che percorrono l’itinerario della via nicolaiana, ne è un’ulteriore conferma. Questo protocollo intende così rilanciare un grande patrimonio di valori spirituali e culturali condivisi, valorizzandolo anche in chiave turistica, secondo una strategia di marketing territoriale che guarda alle antiche strade di devozione come a straordinari strumenti di promozione delle diverse identità territoriali e delle più autentiche tradizioni popolari.

Per Di Giuseppantonio:

Bari e Fossacesia sono due realtà territoriali diverse, bagnate però dallo stesso mare Adriatico. Oggi avviamo un’iniziativa importante che ci accomuna nella fratellanza, nella solidarietà, nell’amicizia e nell’antica devozione a San Nicola. Con questo protocollo di amicizia tra Bari e Fossacesia, poniamo le basi affinché questi valori possano essere trasmessi e diventare patrimonio comune delle comunità che amministriamo. Documenti del genere servono inoltre per fissare le basi utili per tessere una rete importante, in cui i cammini a carattere religioso oggi come oggi rivestono un ruolo centrale per l’economia turistica e la sottoscrizione di questo protocollo va intesa come l’inizio di un progetto più ampio in cui collegare turisticamente le due città, seguendo proprio le orme di San Nicola.