La Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo cresce con i soccorritori a quattro zampe

Continua a crescere e a radicarsi sul territorio la Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo. Dopo aver potenziato nelle ultime settimane il parco mezzi e le attrezzature, l’associazione ha costituito al proprio interno un gruppo cinofilo da soccorso formato da tecnici di ricerca, istruttori e figuranti.

Le unità cinofile, due già brevettate e la terza in corso di esame, sono formate dai cani Lucky, di razza Labrador, da Perry, un Border Collie e da Aspide, un Pastore Belga Malinois, che vantano insieme ai volontari Vito De Filippis, Mauro Flaviano, Igino De Santis e Samuele Flaviano già varie esperienze nel settore maturate con l’associazione Sinello Soccorso. Le unità cinofile, con il binomio conduttore e cane, sono abilitate per la ricerca in superficie e sotto le macerie e grazie all’addestramento quotidiano sono in grado di intervenire in tutti gli scenari e le calamità possibili.

Spiegano i responsabili dell'Arcobaleno: