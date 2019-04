La protesta dei musei abruzzesi: domani assemblea alla Civitella di Chieti

Si terrà domani dalle 10,30 all’auditorium Cianfarani di Chieti, l’assemblea del personale del polo museale dell’Abruzzo promossa da Fp-Cgil, Fp-Cisl, Pa-Uil, Flp-Bac, Confsal Unsa e dalle Rsu.

Le motivazioni dell'iniziativa, che segue lo stato di agitazione del personale è stata diffusa attraverso un comunicato.

La situazione di sbando che coinvolge un comparto tanto importante non soltanto sotto l’aspetto culturale ma anche per le ricadute turistiche in questa regione, tale che alcuni musei hanno visto scendere anche il numero di visitatori. Fatto è che con la direttrice del polo museale dell’Abruzzo si è prodotta una rottura irreparabile delle relazioni sindacali, anche perché ci è precluso ogni tentativo di entrare nel merito delle innumerevoli criticità di gestione e organizzative che coinvolgono il sistema museale abruzzese. Una serie di problemi e disfunzioni che abbiamo sottoposto all’attenzione anche dei vertici del competente Ministero e ai sindacati nazionali di categoria.

I poli museali regionali, lo ricordiamo, sono articolazioni periferiche della direzione generale Musei che assicurano sul territorio l'espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato, provvedendo a definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all'ambito territoriale di competenza, e promuovono l'integrazione dei percorsi culturali di fruizione e, in raccordo con il Segretariato regionale, dei conseguenti itinerari turistico-culturali.