25 aprile, è il giorno del Presidente: Sergio Mattarella in Abruzzo

Tutto pronto per accogliere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Abruzzo. Alle 10 è previsto l'atterraggio dell'elicottero presidenziale al campo sportivo di Lama dei Peligni e da qui il presidente Mattarella raggiungerà in auto il sacrario della Brigata Maiella di Taranta Peligna. Ad attenderlo, oltre alle autorità ci saranno un gruppo di ex-combattenti e gli alunni delle scuole. Il gruppo partigiano verrà omaggiato con la deposizione di una corona d'alloro sull'altarino.

La tappa successiva prevede l'arrivo in elicottero al campo sportivo di Casoli per dirigersi al castello dove grazie allo storico Marco Patricelli verrà ricostruita la storia della Brigata Majella attraverso documenti originali e testimonianze. All'interno del castello il Presidente visiterà la sala Wigram dove sono presneti le foto dei militari inglesi e neozelandesi arrivati a Casoli nel dicembre del 1943 per poi recarsi in piazza della Memoria per rendere omaggio agli internati sloveni succeduti agli ebrei nelle cantine del Palazzo Tilli, recentemente restaurato dalla nuova proprietaria Antonella Allegrino.

Il corteo presidenziale raggiungerà a piedi Piazza del Popolo per poi percorrere corso Vittorio Emanuele II fino a raggiungere cinema-teatro dove alle 11.15 è prevista la cerimonia in occasione del 73esimo anniversario della Librazione. Qui sarà presente anche il vice-presidente della Camera Mara Carfagna oltre ai sindaci del territorio, i rappresentanti della Fondazione Brigata Majella, dell’Anpi. Immancabile la presenza della banda di Casoli (“Mosé Ricci”) e centinaia di persone con le bandierine tricolori.

La partenza per Roma è prevista, salvo impegni istituzionali dell'ultimo momento, dal campo sportivo di Palombaro, dove prima il presidente Mattarella dovrebbe pranzare in forma strettamente privata presso la Trattoria dal Pagano.