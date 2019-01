Presepe vivente a Chieti: i divieti in centro storico

Domenica 5 gennaio, per la 24esima edizione del presepe vivente in centro storico, sono stati diposti alcuni divieti e modifiche alla normale viabilità nelle zone interessate dal percorso e nelle vie limitrofe.

Dalle 7 alle 24 permarranno il divieto di sosta con rimozione e di transito nelle seguenti strade: via Zecca, vico La Valletta, via De Tocco, via Ravizza, via Priscilla, piazza Templi Romani, via Marcello, via Lanciani, via dei Vezii, via Vitocolonna, piazza G.B. Vico, via Tabassi, vico Real Liceo, corso Marrucino, largo Martiri della Libertà, via dei Domenicani, Largo Barbella.

Non si potrà transitare nemmeno in una parte di piazza Trento e Trieste, mentre in via Principessa di Piemonte, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Cauta e via Nicolini, sarà vietata la sosta per consensentire ai mezzi degli organizzatori di parcheggiare.

Alcuni stalli provvisori di sosta verranno riservati agli invalidi in viale Iv Novembre.

Il presepe vivente si svolgerà dalle 17 alle 20.