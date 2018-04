La Regione premia Guanciale e Cavuti: "Valorizzano l'Abruzzo con cinema e teatro"

L'ufficio di Presidenza del consiglio regionale dell'Abruzzo ha voluto rendere omaggio agli artisti Lino Guanciale e Davide Cavuti. Il vice presidente del consiglio regionale, Lucrezio Paolini, ha consegnato loro due targhe ricordo per l'impegno testimoniato con i lavori di successo portati in teatro e al cinema.

La consegna c'è stata venerdì scorso, nell'auditorium Sirena di Francavilla al Mare, prima della tappa francavillese della tournée "Itaca", che vede protagonisti propiro i due attori. "Un riconoscimento per i due artisti abruzzesi e per l'impegno che hanno messo nella valorizzazione dei luoghi e dei personaggi della nostra regione - spiega Paolini - Basta ricordare le numerose messe in scena di opere di grandi personaggi abruzzesi, come Ignazio Silone, Ovidio, Gabriele D'Annunzio, Ennio Flaiano, Alessandro Cicognini. Sono due grandissimi artisti e le loro origini abruzzesi sono un vanto per la nostra Regione."

Lino Guanciale e Davide Cavuti hanno iniziato la loro collaborazione nel 2009, in teatro, grazie a Michele Placido, che li volle nel cast dello spettacolo "I Fatti di Fontamara", prodotto dal Teatro di Roma. La collaborazione è proseguita al cinema con il film "Vallanzasca, gli angeli del male" (2010) diretto sempre da Michele Placido e presentato al "Festival del Cinema di Venezia". Nel 2016, Davide Cavuti ha firmato la regia del film "Una romantica avventura", sulla vita del compositore abruzzese Alessandro Cicognini, con protagonista proprio Lino Guanciale nel ruolo di un giornalista amico del celebre Maestro Cicognini e presentato al 73esimo Festival del Cinema di Venezia e al 38esimo Festival del Cinema di Cuba: entrambi hanno ricevuto il Premio Flaiano nel 2017, rispettivamente per la regia e come attore protagonista.

Guanciale e Cavuti sono stati, inoltre, protagonisti al Teatro Maria Caniglia di Sulmona con il recital Lectura Ovidii, nel cartellone delle celebrazioni per il Bimillenario di Ovidio. Per l'Agiscuola Abruzzo, inoltre, a maggio 2017 hanno portato in scena lo spettacolo sold-out "Ritratti d'Autore". Lino Guanciale è anche uno dei protagonisti, insieme a Paola Gassman, Ugo Pagliai, Michele Placido ed Edoardo Siravo. del documentario "Preghiera" (dedicato alla vittime del sisma dell'Aquila e del Centro Italia), scritto e diretto da Davide Cavuti e presentato al 74esimo Festival del Cinema di Venezia nel 2017. Dal 2017 sono in tour con lo spettacolo "Itaca" scritto e diretto da Cavuti con Lino Guanciale protagonista.