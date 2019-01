Polemiche per il Presepe vivente annullato a Chieti, gli organizzatori: "Facile criticare senza conoscere"

In molti non se l'aspettavano l'annullamento del tradizionale presepe vivente a Chieti. Nella giornata di ieri invece, attraverso una nota, l'associazione Teate Nostra organizzatrice dell'evento dopo un sopralluogo mattutino del percorso con alcuni rappresentanti dei gruppi interessati ha comuncato che "vista impraticabilità dell'area interessata agli allestimenti a causa della neve con la possibilità di piogge pomeridiane e sentito il sindaco, sì è deciso in comune accordo di annullare l'evento".

Nel corso della giornata non sono mancate le polemiche, in particolare verso gli organizzatori. In tanti, sui social, hanno protestato contro gli organizzatori rei di non aver fatto il possibile per mettere in piedi la manifestazione.

Proprio dalla pagina fb di Teate Nostra è arrivato un duro sfogo di replica da parte dell'associazione