Per il 25 aprile il sindaco di Ortona invita a esporre il Tricolore

Il sindaco Leo Castiglione invita tutti i cittadini di Ortona a esporre la bandiera tricolore per festeggiare la festa della Liberazione, durante le celebrazioni ufficiali per il 25 aprile, nel 73esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo.

La cerimonia ufficiale, con la banda Città di Ortona, inizierà alle ore 11, con il raduno dei partecipanti al corteo in piazza Marzetti, contrada San Leonardo. Alle 11.15 è prevista la benedizione e la deposizione della corona di alloro al monumento ai Caduti di tutte le guerre.

Alle ore 16 verrà celebrata una messa nella chiesa di Sant'Antonio, a Villa Rogatti. Alle 17 ci sarà la benedizione e la deposizione delle corone d'alloro in piazza Giovanni Falcone. La giornata si chiuderà, alle ore 18, con la presentazone del libro "Il segreto di Fontamara" (Ed. Castelvecchi), di Giulio Napoleone, in sala Eden. Il volume è il frutto di un lungo e articolato lavoro di ricerca archivistica in Russia, che ha portato l'autore a scoprire la prima stesura, finora sconosciuta, dell’introduzione e del primo capitolo del romanzo di Ignazio Silone.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Lions Club di Ortona, si aprirà con i saluti del sindaco e del presidente dei Lions Arturo Iurisci, con gli interventi di Tito Vezio Viola, direttore della biblioteca comunale, e Pietro D’Amore delle Edizioni Castelvecchi. Lo studio di Napoleone, già specialista dei temi critici siloniani, avendo vinto con la sua tesi di laurea il premio internazionale “Ignazio Silone”, ricostruisce in base ai documenti un capitolo decisivo della storia e della letteratura del Novecento italiano.