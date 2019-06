Riciclaggio e abuso d'ufficio nella gestione dell'università telematica della d'Annunzio: arresti

Da questa mattina è in corso una vasta operazione di carabinieri e finanzieri dei rispettivi comandi provinciali di Chieti,in collaborazione con i colleghi svizzeri, rumeni, slovacchi e maltesi, per l’esecuzione di cinque misure cautelari personali e il sequestro preventivo di beni mobili, immobili e denaro per un valore di circa 800.000,00 euro.

Ventidue le perquisizioni in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Abruzzo. Le indagini riguardano 18 soggetti accusati a vario titolo di peculato, riciclaggio, auto-riciclaggio e abuso d’ufficio che hanno prestato la propria opera nella gestione dell’università telematica “Leonardo Da Vinci” (UNIDAV) con sede a Torrevecchia Teatina.

(notizia in aggiornamento)