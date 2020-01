Operai intossicati dal monossido di carbonio: trasferiti al Centro iperbarico

Due operai sono rimasti intossicati a causa del monossido di carbonio mentre erano al lavoro in un cantiere privato in via Tirino a Pescara.

P.G., 39 anni residente a Pescara, e F.G., 65 anni residente a Francavilla, si sono sentiti male nella tarda mattinata di oggi: uno è svenuto, mentre l'altro lamentava nausea e cefalea.

Un collega ha allertato il 118 per trasportarli in ospedale. Successivamente i due operai sono stati trasferiti al Centro iperbarico di Fano, nelle Marche.

Secondo una prima ricostruzione, il monossido di carbonio sarebbe fuoriuscito da un macchinario.