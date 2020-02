Assegnati i nuovi incarichi dell'ordine degli ingegneri della provincia di Chieti

Cambio nell'organigramma dell'ordine degli ingegneri della provincia di Chieti.

Lo scorso 29 gennaio, infatti, il consigliere Rocco Iezzi, che ricopriva gli incarichi di segretario, responsabile della privacy, desponsabile della formazione e delegato del consiglio nella redazione "Il giornale dell'ingegnere", ha rassegnato le dimissioni da tutte le cariche per motivi personali.

Il consiglio ha preso atto delle dimissioni irrevocabili e, ringraziando Rocco Iezzi per l'impegno profuso, per la serietà dimostrata nello svolgere fino ad oggi i vari incarichi ricoperti e per il lavoro svolto, ha provveduto a nominare i suoi successori.

Paolo Rinaldi ricoprirà il ruolo di segretario, il responsabile della privacy sarà il presidente Giuseppe Totaro e il responsabile della formazione Costantino Tascone. Per la carica di celegato nella redazione de "Il Giornale dell'Ingegnere", il consiglio ha rinviato a data da destinarsi la nomina del nuovo responsabile.

Inoltre, il 6 febbraio è stata rinnovata la Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri d'Abruzzo. Da Chieti, sono stati nominati Massimo Staniscia segretario, Attilio Petrongolo e Giuseppe Totaro componenti del consiglio.