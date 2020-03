Coronavirus, sale il bilancio in Abruzzo: 54 contagiati, tampone su un uomo deceduto all'improvviso

Ci sono 15 nuovi casi di abruzzesi positivi al Coronavirus. Sale così a 54 il bilancio dei contagiati nella nostra regione, secondo i dati emersi dalle analisi concluse in serata nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara.

Un uomo di Ortona è stato ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti.

In particolare, due casi fanno riferimento a positività registrate nell'ospedale di Pescara: si tratta di un uomo e una donna, posti in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della Asl. Sempre al Santo Spirito, è stato eseguito un tampone su un uomo di 68 anni, deceduto improvvisamente e senza apparenti ragioni.

Altri sei casi sono collegati al paziente di Penne trovato positivo: si tratta di 5 donne e un uomo, tutti in isolamento domiciliare. A Teramo ci sono due uomini positivi, uno ricoverato e l’altro in isolamento.



Gli ultimi 3 casi, presi in carico dal 118, riguardano una donna e due uomini. Sono tutti in isolamento.



Con questi casi, salgono a 54 i contagiati in Abruzzo dal Covid 19.



Nel frattempo, dall’ospedale di Pescara è stato dimesso l’uomo risultato positivo al test e ricoverato dallo scorso 29 febbraio , dopo essere rientrato da un viaggio di lavoro tra Lombardia e Veneto.