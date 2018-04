Nasce il concorso di miss Lanciano: durante le feste di settembre sarà eletta la frentana più bella

Nell'edizione 2018, le feste di settembre si arricchiscino di una novità: il concorso di miss Lanciano. Il Comitato feste presieduto da Maurizio Trevisan, infatti, ha ideato il concorso per eleggere, per la prima volta, la più bella del paese.

Tra i diversi eventi in programma la sera del 13 settembre, aspettando la "nottata" e l'apertura delle feste, con i fuochi pirotecnici alle 4 del mattino, piazza Plebiscito si trasformerà in una passerella su cui sfileranno reginette lancianesi e non. Alla fine, sarà proclamata la prima miss Lanciano della storia.

Il concorso è organizzato da Danilo Daita, noto cantante e personaggio televisivo teatino, responsabile per l’Abruzzo di “Casa Sanremo”. La serata verrà trasmessa sul canale 171 del digitale terrestre Plesaure Tv e in nazionale su diversi canali della piattaforma satellitere Sky.

Nelle prossime settimane verranno comunicati gli altri eventi, insieme al regolamento per la partecipazione al concorso di bellezza e i premi in palio.

