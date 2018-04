Nas nelle strutture sciistiche della Majella: sequestrati carne e conserve

Ispezioni del Nas in varie strutture sciistiche e di ristorazione sulle montagne abruzzesi. I carabinieri del Nas di Pescara sul massiccio montuoso della Majella hanno sottoposto a sequestro amministrativo conserve alimentari, distillati e prodotti carnei freschi e congelati, detenuti e pronti per essere preparati e somministrati in assenza di informazioni utili alla loro rintracciabilità e carenti di documentazione circa le procedure adottate per il trattamento termico.

Nell’area sciistica del comprensorio Alto Sangro sono state sospese tre distinte attività per difetto di autorizzazione o perchè prive dei requisiti igienico sanitari e strutturali. Nell’area sciistica del comprensorio Monte Pratello i carabinieri, assieme al personale della Asl, hanno disposto l’immediata sospensione di un laboratorio di produzione di prodotti da forno abusivo, al responsabile dell’attività è stato imposto il divieto di commercializzazione di circa 20 chili di prodotti dolciari, poi avviati alla distruzione, poiché privi di schede utili alla loro rintracciabilità e prodotti in locali abusivi e fatiscenti.

Nell’area sciistica del comprensorio Altipiano delle Rocche, infine, un’attività di vendita al dettaglio e deposito di prodotti ortofrutticoli è stata sospesa perchè i locali, durante il blitz, sono stati trovati in pessime condizioni igienico sanitarie e strutturali.