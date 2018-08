Muore a 25 anni due settimane dopo un malore nelle acque del lago

Non ce l'ha fatta Tony Tiberio, il giovane di 25 anni di Atessa che qualche settimana fa era stato miracolosamente salvato dall'annegamento nel lago di Bellano (Lecco). Il ragazzo, conosciutissimo nel suo paese d'origine, ma anche nella vicina Lanciano, si era trasferito da qualche anno a Verderio, dove vive una zia, per frequentare l'università a Bergamo.

L'incidente

Nel pomeriggio del 7 agosto scorso, Tony era andato con un amico al lago per trovare un po' refrigerio. A un certo punto, pare per riprendere il pallone, si sarebbe tuffato in acqua, senza riuscire a riemergere, forse per un malore. Provvidenziale era stata la presenza di un vigile del fuoco, che aveva prestato i primi soccorsi al giovane in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. I sanitari lo avevano riportato miracolosamente alla vita con un massaggio cardiaco durato tre quarti d'ora, ma le sue condizioni erano molto gravi e i medici sono stati chiari sin da subito con i familiari.

Le speranze

Per settimane familiari e amici hanno sperato in un miracolo, dando voce al loro dolore anche sulla bacheca Facebook del 25enne. Davvero tanti i messaggi di chi sperava di poterlo rivedere presto, magari proprio in Abruzzo, per festeggiare il suo ritorno alla vita. Purtroppo, però, le sue condizioni, già gravi, sono andate via via peggiorando. Il giovane è rimasto due settimane in Rianimazione senza rispondere agli stimoli, fino al tragico epilogo: oggi pomeriggio Tony è morto all'ospedale Manzoni di Lecco, dove era ricoverato da quel giorno. E oggi lo piangono la mamma Maria Rosaria, il papà Nicola, i fratelli Pietro e Alessandro, i parenti e tantissimi amici.

I funerali verranno celebrati venerdì, alle ore 16, nella chiesa di San Vincenzo Ferrer, a Montemarcone di Atessa. Nei prossimi giorni, il feretro del povero Tony tornerà in Abruzzo e da mercoledì, alle ore 22, sarà allestita la camera ardente nel salone parrocchiale Madonna della Valle.