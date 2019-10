Morto a 56 anni Roberto Fagnano, capo del Dipartimento Salute della Regione

Regione Abruzzo in lutto per l'improvvisa scomparsa di Roberto Fagnano, capo del Dipartimento Salute.

Un infarto lo avrebbe colpito stamanti nella sua abitazione a Teramo. Allertati i soccorsi, gli operatori del 118 lo hanno trasferito immediatamente nel reparto di Cardiologia dell'ospedale "Mazzini" dove però ogni manovra rianimatoria è stata vana. Il manager, che non aveva particolari problemi di salute, ieri aveva avuto una cena di lavoro all'Aquila, poi era ripartito per Teramo intorno alle 22.

56 anni, originario di Campobasso, dove vive la famiglia, molto stimato a Teramo e in Abruzzo, Fagnano era stato nominato nei mesi scorsi a capo del Dipartimento Salute dal nuovo governo regionale di centrodestra. Per anni era stato direttore generale della Asl di Teramo.

Il presidente Marco Marsilio ha espresso il proprio cordoglio anche a nome dell’intera giunta regionale: "In questi pochi mesi di lavoro comune - le sue parole - ho avuto modo di apprezzarne, oltre alle qualità umane, la professionalità e l’esperienza in un settore così delicato e complesso come quello della sanità. Ai familiari le più sentite condoglianze da parte della Regione Abruzzo".