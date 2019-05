Se n'è andato a 95 anni Nicola Torello, il nonno studente attore nel film di Maccio Capatonda

Se n'è andato all'improvviso, all'età di 95 anni, Nicola Torello, il nonno studente che appena tre anni fa aveva conseguito la licenza media alla scuola Ortiz di Chieti Scalo, frequentando insieme ai ragazzi di 13 anni. Classe 1923, lucido, curioso, ironico e mai fermo, nonno Nicola era molto noto nella parte bassa della città, ma la sua fama era cresciuta in occasione del primo traguardo scolastico, a 91 anni e, l'anno successivo, grazie all'esame per accedere alla classe quinta del liceo Gonzaga. Fino a ieri, si era dedicato alle sue attività quotidiane, che comprendevano anche gli allenamenti alla piscina comunale di via Maestri del Lavoro, dove l'intero staff lo ricorda commosso.

Padre di 4 figli e nonno di 6 nipoti, nonostante un piccolo problema al ginocchio che lo costringeva a muoversi con un bastone e una vita passata intensa, Nicola Torello non lesinava sorrisi e racconti. Gli stessi che erano stati protagonisti dei suoi esami scolastici, quando aveva raccontato a una commissione affascinata della sua esperienza da internato militare in Grecia, a 20 anni, degli orrori della guerra e della sua esperienza familiare in Argentina.

Dai banchi di scuola, la sua voglia di vivere lo aveva portato ai provini per il cinema: nel 2016, è stato fra i protagonisti di Omicidio all'italiana, il film di Maccio Capatonda, girato in Abruzzo.

Il funerale si terrà domani, alle ore 10.30, nella chiesa del Santissimo Crocifisso, a Chieti Scalo.

Di certo, la scomparsa improvvisa di Nicola Torello è una perdita immensa per la città di Chieti e per i tanti che lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene. Era una persona entusiasta della vita, un animo lucido e profondo nonostante l'età e le avversità delle sue vicende personali, un esempio da seguire per i ragazzi e i meno giovani che in questi anni, ammirando o raccontando le sue piccole grandi gesta, lo hanno considerato un modello di comportamento.

Ai familiari, le condoglianze della redazione di Chieti Today, che ha avuto la fortuna di ascoltare da vicino i racconti di nonno Nicola.