E' morto don Stellerino D'Anniballe, il prete editore di Trsp

Lutto nel mondo ecclesiastico per la morte di don Stellerino D'Anniballe, 89 anni, storico parroco di San Pietro a Vasto.

Malato da tempo, è deceduto oggi all'Istituto San Francesco di Vasto. Avrebbe compiuto 90 anni il 10 novembre prossimo.

Ordinato sacerdote nel 1952, aveva fondato l'emitente televisiva Trsp (tele-radio San Pietro) di Vasto nel 1985 per portare l'evangelizzazione nelle case degli abruzzesi e non solo. Restò ventuno anni al timore nell'emittente. In una sua lettera del 1993 monsingor Loris Capovilla scriveva a don Stellerino,

"Il tuo servizio deriva dal precetto del Signore: andate e ammaestrate tutte le nazioni. Non sei fuori strada. Tutt'altro. Sei annoverato tra i pionieri. I mezzi di comunicazione sociale sono veicolo di tanto bene. Coraggio. Fiducia e Costanza."

Un pioniere della comunicazione, molto amato nella diocesi e in particolare a Vasto dove tra le tante opere aveva istituito un asilo parrocchiale per i bambini.

I funerali di don Stellerino si terranno sabato 28 luglio, alle 10, nella chiesa di Sant'Antonio di Padova a Vasto.