È morto Vannoni: tentò la sperimentazione del metodo di cura Stamina in Abruzzo

È morto a 53 anni Davide Vannoni, padre della controversa terapia Stamina. Malato da tempo, era ricoverato in ospedale.

Il 'guru' di Stamina, metodo che prevedeva l'utilizzo di cellule staminali per trattare patologie neurodegenerative, era stato coinvolto in diversi procedimenti giudiziari.

Qualche anno fa, Vannoni aveva cercato di avviare la sperimentazione del suo metodo di cura in Abruzzo, tanto che il consiglio regionale aveva votato una risoluzione per affermare il diritto a Stamina come cura compassionevole per i pazienti ricoverati in ospedale. In seguito, la bocciatura del metodo di Vannoni da parte del Comitato scientifico prima e del ministero della Salute poi, ha rimesso tutto in discussione.