Wwf in lutto: è scomparsa Fabrizia Arduini, presidentessa della sezione Zona frentana e costa teatina

Era la portabandiera delle battaglie ambientaliste sulla costa chietina. Ma oggi pomeriggio Fabrizia Arduini, presidente del Wwf Zona frentana e costa teatina e referente regionale e nazionale per l'energia, se n'è andata. La notizia è stata diffusa dal Wwf Abruzzo. Lascia il marito Alberto Sanvitale e la figlia Ginevra.

Da qualche mese, combatteva contro una grave malattia, "sempre col sorriso sulle labbra", la ricordano i compagni di tante battaglie, con un ritratto pieno di affetto.

Per Filomena Ricci, delegato regionale del Wwf, si tratta di

una perdita terribile per tutti noi e per l’Abruzzo, per il quale si è sempre battuta: per avere una regione più green, rivolta al futuro e non al passato fossile. Il Centro Oli, Ombrina Mare, gli inceneritori e decine di impattanti progetti, petroliferi e non, fermati grazie soprattutto al lavoro di Fabrizia… è stato enorme il suo contributo in favore dell’ambiente, e non soltanto a livello abruzzese. Aveva tanto studiato le problematiche relative alle energie fossili da poter dare un fondamentale contributo anche a livello nazionale nelle osservazioni e nei ricorsi che il Wwf ha portato avanti in ogni angolo del Paese contro la deriva petrolifera. Perdiamo un’alleata preziosa e, soprattutto, una carissima amica.