Arriva da Chieti la più bella della regione: Antonella Graziani è la nuova miss Abruzzo

Arriva da Chieti la più bella della regione per l'anno 2018. Antonella Graziani, 24 anni, è stata eletta miss Abruzzo nelle finale regionale di miss Italia che si è tenuta a Roccaraso (L'Aquila), a cura dell'Agenzia Pai di Mimmo del Moro, con la regia di Ivria Montedoro e la collaborazione locale di Gabriele Zarroli e Camillo Del Romano.

Dopo Annabruna Di Iorio, altra bellezza teatina che l'anno scorso ha rappresentato l'Abruzzo nelle finale di Miss Italia, a settembre Antonella sarà a Jesolo per partecipare alle prefinali del concorso di bellezza più longevo. Teatina, 24 anni, 172 centimetri di altezza, Antonella ha gli occhi azzurri e i capelli castani, una laurea in Tecnico di radiologia e una specializzazione in Scienze diagnostiche e svolge con passione l suo lavoro in un centro diagnostico di Alba Adriatica (Teramo). Ama trascorrere il tempo libero in palestra, le piacciono la buona cucina e i balli caraibici. La sua esperienza da "miss" è iniziata per caso, ma coltiva qualche ambizione di sfondare nel mondo dello spettacolo.

La giuria, presieduta dall'assessore al Turismo di Roccaraso Daniela Cipriani, l'ha incoronata la più bella. Con lei, in Veneto, ci saranno altre otto ragazze, alcune delle quali della provincia di Chieti: sono Alisia Caporale, 21 anni, di Chieti che si è aggiudicata la fascia di Miss Equilibra Abruzzo, Michela Roselli, 19, di Crecchio, con il titolo di Miss Sport Abruzzo, Ylenia Lazari, 19, di Lanciano, Miss Miluna Abruzzo, Ilenia Memmo, 19, di Lanciano, Miss Rocchetta Abruzzo.