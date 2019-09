Si è spenta Mirella Orlandi, amata preside dell'istituto comprensivo di San Giovanni Teatino

Lutto nel mondo della scuola per la scomparsa prematura di Mirella Orlandi. La ex preside dell'istituto comprensivo "Galilei" di San Giovanni Teatino se ne è andata in punta di piedi, all'età di 60 anni, dopo una lunga malattia, ieri mattina all'ospedale "San Massimo" di Penne.

Nata il 16 novembre del 1958, laureata all'università d’Annunzio, risiedeva a Pescara con il marito Francesco D'Annunzio. Era stata in servizio in diversi istituti scolastici di Chieti e provincia, dove in tanti la ricordano con stima e gratitudine per il suo sorriso, la sua umanità, sensibilità e attenzione alle esigenze di tutti. Un dirigente scolastico esemplare che amava profondamente quello che faceva e i suoi studenti.

"Vogliamo ricordarla così, sorridente, mentre svolge il lavoro che ha tanto amato e a cui ha dedicato la sua vita" il pensiero commosso del sindaco di San Giovanni Teatino e di tutta l'amministrazione comunale.

Le esequie si terranno oggi, sabato 21 settembre, alle 15,30 nella chiesa di Sant’Andrea a Pescara.