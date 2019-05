Una messa per ricordare Giovanni Pace a un anno dalla sua scomparsa

A un anno dalla scomparsa di Giovanni Pace, deputato ed ex presidente della Regione morto il 19 maggio 2018 a 84 anni, i familiari lo ricordano con una messa di suffragio. La celebrazione è in programma domenica 19 maggio, alle ore 19, nella chiesa parrocchiale della Ss. Trinità, in piazza Trento e Trieste, a Chieti.

Un anno fa, in tantissimi arrivarono in città a dare l'ultimo saluto al politico teatino nella camera ardente allestita in Provincia. Altrettanto affollati furono i funerali, celebrati nella cattedrale di San Giustino. Non c'era solo tutto l'Abruzzo politico di ieri e di oggi, ma anche tanta gente comune, che aveva conosciuto Giovanni Pace sin dai tempi in cui era consigliere comunale, dagli anni Sessanta.

