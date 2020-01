Mercatini natalizi, sequestri e multe dei carabinieri del Nas

Sequestri e sanzioni da parte dei carabinieri del Nas di Pescara agli stand ambulanti allestiti per la vendita di prodotti dolciari in occasione dell’Epifania.

Dalle gallerie dei centri commerciali ai mercatini, i controlli dei carabinieri per la sicurezza degli alimenti e dei prodotti dolciari venduti in occasione delle festività natalizie hanno riguardato 6 aziende dolciarie e 15 stand gastronomici allestiti nei mercatini di Natale realizzati a Chieti, Pescara, Teramo, L’Aquila e nelle principali località.

Al termine sono stati sequestrati 6 quintali di prodotti dolciari ed alimentari poiché carenti di tracciabilità o con date di consumo decorse di validità. Due attività sono state sospese per carenze igieniche ed autorizzative. Sono state elevate sanzioni per 30 mila euro e segnalato alla magistratura un operatore per frode nell’esercizio del commercio.