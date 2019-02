Marco Marsilio festeggia il primo compleanno da presidente della Regione con la torta "blasonata"

Primo compleanno da presidente dell'Abruzzo a una settimana esatta dalle elezioni regionali per Marco Marsilio che oggi, domenica 17 febbraio, ha festeggiato i suoi 51 anni.

La giornata di Marsilio è stata all'insegna del relax e del buonumore, trascorsa tra gli affetti sulle montagne abruzzesi prima di iniziare una settimana importante per la composizione della nuova giunta regionale.

I festeggiamenti veri e propri sono stati a Castel di Sangro dove Marsilio ha tagliato una torta con tanto di stemma della Regione Abruzzo che il neogovernatore di centrodestra si appresta ad amministrare.

A un post su Facebook questa mattina Marsilio ha affidato il suo pensiero e la sua gratitudine: "Oggi - ha scritto - è per me un giorno speciale: il mio primo compleanno da presidente della Regione Abruzzo. Il regalo più importante me lo avete fatto voi abruzzesi. Grazie ancora!".