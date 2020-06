Calcio in lutto per la morte di Mario Corso, ambasciatore del Premio Prisco

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa Mario Corso: il fenomenale mancino della grande Inter di Helenio Herrera si è spento a 78 anni in ospedale, dove era ricoverato.

Campione dotato di infinita classe, Mario Corso era di casa a Chieti, da sempre ospite del Premio Prisco in veste di ambasciatore.

"Quando poteva veniva sempre al teatro Marrucino - ricordano gli organizzatori - l’ultima volta è stata proprio nel 2019, alla XVII edizione. Era un amico dell'Abruzzo, dove in moltissimi lo ammiravano".

(Foto: Andrea Milazzo)