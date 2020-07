Il teatro piange Maria Grazia Montante, regina della compagnia I Marrucini

Il mondo del teatro amatoriale piange la scomparsa di Maria Grazia Montante, brillante attrice della compagnia di teatrale I Marrucini.

Maria Grazia si è spenta oggi all’età di 70 anni, dopo aver combattuto con tutte le sue forze contro una grave malattia.

Una passione, quella per la recitazione teatrale, che ha accompagnato gli ultimi vent’anni di vita di Maria Grazia, premiata più volte come migliore attrice protagonista (suo il Premio Marrucino 2016) e non protagonista per i suoi divertenti spettacoli con la storica compagnia teatrale teatina di Antonio Potere. In tanti la ricordano interpretare sul palco personaggi profondi e divertenti allo stesso tempo con un talento naturale e una professionalità speciale. Doti che negli ultimi anni l'attrice aveva voluto mettere al servizio dei più giovani, avviando un laboratorio teatrale in città.

Originaria di Roma e residente a Chieti, dove viveva con la sua famiglia, lascia il marito Luciano Leombroni, i figli Lorenzo, Silvia e Ilaria, i nipoti, le sorelle e tanti compagni di avventura sparsi in tutto l’Abruzzo e fuori con i quali condivideva la passione per il teatro.

“Tutti in piedi in silenzio, cara Maria Grazia, ti lasciamo andare senza poter fare nulla per tenerti con noi” scrive la compagnia teatrale Il Gruppo dell’Aquila. “L’ultimo applauso è per te”.

Così i suoi allievi di teatro:

"Ricorderemo per sempre la tua ilarità, la tua tenacia, la tua passione nelle cose che facevi. Abbiamo vissuto insieme momenti stupendi, profondi, speciali: ci hai preso per mano per portarci ad esplorare la magia del teatro. È stato un viaggio meraviglioso. Grazie per tutto ciò che ci hai insegnato".

I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 8 luglio, alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di San Camillo de Lellis a Chieti