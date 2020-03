Lanciano piange Marco Cialfi, il giovane morto sulla tangenziale in Molise

Sconcerto, rabbia e dolore a Lanciano alla notizia della scomparsa di Marco Cialfi, questo il nome del giovane di 29 anni che ha perso la vita questa mattina in un incidente lungo la tangenziale nord a Termoli.

Il ragazzo viaggiava in direzione Vasto a bordo di una Lancia Y quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura ed è finito contro il guardrail. Vano l’intervento dei soccorritori del 118: il ragazzo sarebbe morto sul colpo. L’incidente si è verificato prima delle 8,30.

“Sempre sorridente, gentile e dolce” così gli amici ricordano Marco, soprannominato “Cialfetto”. “Lascia un grande vuoto, non lo dimenticheremo mai” recitano altri messaggi commossi sui social.

La salma si trova all’obitorio dell’ospedale di Termoli. Non ancora si conosce la data dei funerali. Domani sarà effettuata l’ispezione cadaverica.