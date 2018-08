Maltempo, l'aereo da Malta non riesce ad atterrare: dirottato a Bari

Il nubifragio in atto nel primo pomeriggio ha impedito l'atterraggio all'aeroporto d'Abruzzo del volo Ryanair Fr01407 in arrivo da Malta.

Il velivolo, che sarebbe dovuto atterrare alle 13.20, è stato dirottato sullo scalo di Bari a causa del maltempo. Dopo aver tentato l'atterraggio, ma accertato che le condizioni meteorologiche non lo permettevano, è stato deciso il dirottamento verso la Puglia. I passeggeri, assistiti a terra dalla società di gestione dello scalo barese, verranno trasportati in Abruzzo in pullman.