Lutto nazionale dopo la tragedia di Genova, rinviati alcuni eventi in provincia

Giornata di lutto nazionale oggi, sabato 18 agosto, per la tragedia che ha colpito Genova con il crollo del ponte Morandi, martedì scorso. Anche l'Abruzzo partecipa al dolore che ha scosso l'Italia intera annullando o ridimensionando gli eventi previsti nel fine settimana in segno di lutto.

A Vasto sono state annullate tutte le pubbliche manifestazioni di carattere ludico-ricreativo previste oggi. "Il vicesindaco Giuseppe Forte - si legge in una nota del Comune - ha ritenuto dover manifestare in modo tangibile e solenne la partecipazione della comunità cittadina al dolore di quanti sono stati colpiti dall’evento tragico vietando la realizzazione di tutte le pubbliche manifestazioni di carattere ludico-ricreativo da svolgersi presso il territorio comunale. La cittadinanza, le organizzazioni sociali, culturali e produttive della città del Vasto, sono invitate ad esprimere, autonomamente e secondo le forme che nterranno opportune, il proprio cordoglio alle vittime delle tragedia occorsa a Genova".

A Francavilla al mare festeggiamenti in tono minore per San Franco e tradizionali fuochi d'artificio dopo la mezzanotte, come annunciato dal sindaco Antonio Luciani. "Sono state annullate tutte le manifestazioni pubbliche, gli spari di apertura del mattino e quelli di accompagnamento della processione del pomeriggio. La processione in onore di San Franco - ha aggiunto il primo cittadino - si terrà regolarmente ma senza la presenza delle istituzioni e del gonfalone, perché questo prevedono la legge e la circolare ministeriale sul lutto nazionale, le bandiere saranno a mezz'asta. Tutta la giornata del 18 sarà utile per riflettere su quanto accaduto e per ricordare le vittime innocenti. Invitiamo, pertanto, tutti i privati ad evitare musica ad alto volume per l'intera giornata ed i commercianti ad abbassare le saracinesche alle ore 11 in concomitanza con l'inizio del rito funebre.

I fuochi a mare saranno regolarmente accesi solo dopo la mezzanotte".

A Casoli è stata annullata la proiezione del film “The American” in programma a Palazzo Tilli. “L’immane tragedia che ha colpito la città di Genova e l’intero Paese impone silenzio e rispetto - afferma Antonella Allegrino, proprietaria del Palazzo – Parteciperemo alla giornata di lutto nazionale raccogliendoci in preghiera per condividere il dolore dei familiari delle vittime e testimoniare la nostra solidarietà alle tante famiglie rimaste senza una casa”. La manifestazione riprenderà domenica 19 agosto con il film ‘L’orizzonte degli eventi’.