Salva una donna dall'auto sommersa d'acqua: l'eroe di Francavilla sarà cittadino benemerito di Alghero

L’eroe del giorno di Francavilla al Mare, Luca Ortu, 45 anni, tabaccaio originario di Alghero, riceverà una benemerenza civica dalla sua città per il salvataggio compiuto ieri e diventato virale nel giro di mezzo pomeriggio.

Insieme ad altri due uomini, ieri, Ortu, da due anni a Francavilla, ha liberato una donna dalla sua auto invasa dall’acqua nel sottopasso di via Pola. Appena appresa la notizia, il sindaco della città sarda Mario Bruno ha voluto parlarci per telefono per complimentarsi e ha annunciato la consegna del riconoscimento il 23 dicembre, in occasione del concerto che il jazzista Paolo Fresu terrà nella cattedrale di Santa Maria. Ortu ha lasciato la Sardegna 18 anni fa, ma è rimasto legatissimo alla sua terra, tanto da essere il vicepresidente degli emigrati sardi in Abruzzo.

E ieri si è trasformato in un eroe grazie a un coraggio e una bontà d’animo non comuni, che lo hanno spinto senza alcun ripensamento a gettarsi in acqua per salvare una donna sconosciuta, che sarebbe sicuramente annegata senza il suo intervento.

Stava andando a prendere a scuola il figlio, un ragazzo di 11 anni, quando alcuni passanti gli hanno indicato l’auto e subito si è accorto della signora all’interno, che batteva contro il finestrino, per chiedere aiuto.

Lui si è buttato in acqua, ha iniziato a tirare gomitate al vetro e, dopo qualche tentativo, questo ha ceduto, ma l’acqua ha riempito l’abitacolo della macchina, sommergendo la signora. Questione di pochi attimi, poi Ortu l’ha afferrata tirando per farla uscire, fino a portarla all’asciutto.

Intanto, nel pomeriggio di oggi, il consiglio comunale di Francavilla ha votato all'unanimità la concessione dell'encomio solenne a Ortu, Amilcare Catena e Flavio Firmani, gli altri due uomini che hanno partecipato al salvataggio. Lo ha annunciato su Facebook l'assessore Davide Campli.